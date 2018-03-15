В четверг, 15 марта, народного депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады Украины, сообщают Українські новини .

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.

произошел случай, в котором может быть задействовано оружие.

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - заявила политик, однако на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Стоит отметить, что Савечнко после допроса в СБУ прибыла в парламенти и заняла свое рабочее место. К ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус, и после непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По данным некоторых СМИ, нардеп принесла в сессионный зал три гранаты и пистолет, именно следовательно ее и вывели из здания.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, в Верховную Раду Украины были внесены представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест .

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