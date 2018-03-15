Исполнитель украинского происхождения Иван Дорн вместе с казахским певцом Галымжан Молданазаром записали новую композицию под названием "KAIDA", передает elle.

Трек певцы записали на двух языках - украинском и казахском, впервые создав, по их словам, мультикультурный фичеринг. Главными цветами обложки композиции артисты выбрали желтый и синий - цвета украинского флага и флага Казахстана.

"Так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Фит получился абсолютно неординарным для нас обоих! Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним посотрудничать. Два года спустя мы, наконец-то, сели за фит", - отметил Дорн, комментируя свою новую работу журналистам издания The Flow.

При этом мнения пользователей сети, которые первыми прослушали новую работу Дорна, существенно разошлись. В то время как одни называют трек бомбезным, другие считаю его "шлаком".

Как сообщал svodka.net.uа, народная артистка Украины Джамала представила публике новое музыкальное видео на песню "Ти любов моя". Данную песню можно услышать во время финальных титров украинского мультипликационного фильма "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила".

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