 Пора вернуть наших солдат домой: Трамп решил вывести войска из Сирии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пора вернуть наших солдат домой: Трамп решил вывести войска из Сирии
07.10.2019 21:34
Трамп заявил о готовности выйти из всех конфликтов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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