Сотрудники Межрегиональной таможни Государственной фискальной службы пресекли попытку незаконно переправить через границу в Украину драгоценные камни. О происшествии сообщила пресс-служба ГФС.

По информации пресс-службы, во время контроля международных почтовых отправлений работники на таможенном посте "Специализированный "Киевской городской таможни ГФС" начали проводить контрольные мероприятия в отношении одной из посылок с одеждой и автомобильными запчастями. В ней сотрудники таможни нашли драгоценные камни разнообразного цвета размера, спрятанные в запчастях.

В соответствии с предварительной оценкой специалистов, обнаруженные камни - драгоценные. Среди них 2 057 бриллиантов весом 43,8 карат; топазы, рубины, опалы, сапфиры и другие камни в количестве - 37 штук и весом 135,72 карат.

По этому факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении правил таможнипо части 1 статьи 483 ТКУ, предусматривающих штраф в размере 100% стоимости данных предметов нарушения правил, а также конфискацию предметов.

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