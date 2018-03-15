Неполитические Сводки
|Новый глава НБУ: в МВФ отреагировали на назначение Смолия
|15.03.2018 18:19
|
Международный валютный фонд приветствуют назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По его словам, в Фонде надеются на дальнейшее сотрудничество.
"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В последние годы НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - заявил Люнгман.
Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, поддержала решение о назначении Якова Смолия новым главой Национального банка Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира