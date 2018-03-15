В четверг, 15 марта, на территории Новодевичьего кладбища в столице Российской Федерации похоронили легендарного актера Олега Табакова. О деталях пишет РИА Новости.

По информации издания, могилу актера разместили около могил артистов имира Зельдина, Леонида Броневого, а также художника Ильи Глазунова.

Похороны посетили актеры Сергей Гармаш, Иван Янковский, Игорь Верник, Владимир Машков, режиссёр Владимир Меньшов, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художник Никас Сафронов. Родственники Табакова - Марина Зудина, Павел и Антон Табаковы. А также более десяти бывших коллег, учеников и приятелей.

Как сообщал svodka.net ранее, в Москве в возрасте 82 лет скончался российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков. Причина госпитализации актеры была неизвестна.

Позже стало известно, что Московский художественный театр имени Чехова пообещал взять на себя все расходы, связанные с похоронами известного народного артиста Олега Табакова.

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