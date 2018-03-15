Украинская исполнительница Светлана Лобода опубликовала несколько коротких роликов, снятых в Соединенных Штатах Америки, куда отправилась для рождения своего ребенка. Видео певица обнародовала на странице в соцсети Instagram.

На одном из видео девушка показала подписчикам, как местные жители помогли ей сменить колесо, а на втором запечатлела дом, в котором поселилась перед родами.

Согласно видео, Светлана с родственниками пребывает в Лос-Анджелесе. В ее поместье есть большой бассейн, а из окон открывается шикарная панорама на город.

"Мы нашли свой дом", - говорит Светлана в видео.

Как сообщал svodka.net ранее, Светлана Лобода, которая в нынешнее время находится на седьмом месяце беременности, отменила все выступления. Подробности об ожидании ребенка рассказал отец Светланы Сергей Васильевич. По его словам, в клинике, которую выбрала для родов Лобода, ранее рожали своих детей Мадонна , Виктория Бекхэм и Алсу. Там роженицам предоставляют трехкомнатную палату, кормят едой от шеф-повара и делают маникюр.

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