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|В Уругвае появилась гостиница-невидимка
|15.03.2018 19:41
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На территории Уругвая в 200 километрах от столицы Монтевидио возвели отель Sacromonte Landscape Hotel, стены которого полностью состоят из стекла, из-за чего здание выглядит практически невидимым, передает The Spaces.
С неба гостиницу увидеть совершенно невозможно. Дело в том, что архитекторы выполнили его крышу из зелени. Здание включает в себя 13 блоков, каждый из которых выполнен по конкретному примеру. В любом номере посетителей ждет веранда, круглый бассейн и окна с видом на виноградники, луга и водоемы.
Около гостиницы можно посетить винодельню, фермерский экологический ресторан, отведав свежее мясо дикого кабана. За сутки в данной гостинице придется заплатить, как минимум, 700 долларов.
Как сообщал svodka.net, в Японии архитектурное бюро Nikken Sikkei спроектировало небоскреб из дерева, который хотят построить в центральном Токио. Здание, высота которого составит 350 метров или 70 этажей, станет самой высокой постройкой из дерева в мире.
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