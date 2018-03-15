Названы цены билетов на посещение финального этапа Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в столице Украины на территории Национального спортивного комплекса «Олимпийский». О соответствующем факте идет речь на странице поддержки билетной программы сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.

Так, в соответствии с обнародованной информацией, стоимость билетов категории 1, на центральных трибунах, - 450 евро. Категории 2, ближе к углам поля, - 320 евро, категории 3, за воротами, - 160 евро и категории 4 - самая низкая стоимость, 70 евро.

Помимо этого, предлагается купить билеты людям с инвалидностью. Для перемещающихся на инвалидной коляске людей стоимость составит 70 евро, посещение матча размещается с проводником.

Людям с инвалидностью, перемещающимся не на коляске, тоже разрешили брать с собой проводника, заплатив за билет 70 евро.

Как сообщал svodka.net ранее, Киевский городской совет направил на организацию финальных матчей женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА, которые состоятся в мае этого года, 25 миллионов гривен.

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