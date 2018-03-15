Неполитические Сводки
- УЕФА открыл дело: в матч Лиги чемпионов вмешался кот
- Савченко могут лишить неприкосновенности на следующей неделе, - Тымчук
- Мужчина в костюме волшебницы спас полицейскую машину
- Бывший депутат РФ и Собчак создали "антипутинскую" партию
- С сегодняшнего дня столичные перевозчики должны устанавливать в транспорте новое оборудование
|Бывший депутат РФ и Собчак создали "антипутинскую" партию
|15.03.2018 20:24
|
Экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Гудков, объединившись с кандидатом на пост президента России Ксенией Собчак, заявил о создании новой политической партии. Такое объявление политик написал на официальной странице в социальной сети
Поделитесь статьей с друзьями