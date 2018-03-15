Экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Гудков, объединившись с кандидатом на пост президента России Ксенией Собчак, заявил о создании новой политической партии. Такое объявление политик написал на официальной странице в социальной сети

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