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Бывший депутат РФ и Собчак создали "антипутинскую" партию
15.03.2018 20:24

Экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Гудков, объединившись с кандидатом на пост президента России Ксенией Собчак, заявил о создании новой политической партии. Такое объявление политик написал на официальной странице в социальной сети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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