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|УЕФА открыл дело: в матч Лиги чемпионов вмешался кот
|15.03.2018 20:46
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Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное дело против турецкого футбольного клуба "Бешикташ" по причине нарушения правил фанатами во время игры с "Баварией", состоявшейся в среду, 14 марта, на территории Стамбула. Об инциденте пишет Трибуна, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы УЕФА.
В числе нарушений, болельщиками регламента числятся обычные - блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, а также непривычные, между которых и пункт "недостаточно эффективная организация".
Говоря о данном нарушении, в УЕФА имеют в виду ситуацию с котом, который выбежал на поле посреди матча. Судье Майклу Оливеру пришлось временно остановить игру, чтобы питомец мог уйти с футбольного поля.
Как сообщал svodka.net, названы цены билетов на посещение финального этапа Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в столице Украины на территории Национального спортивного комплекса "Олимпийский". .
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