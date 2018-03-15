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|Всему виной "правки Лозового": депутаты устроили драку на телеканале
|15.03.2018 21:01
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Украинский народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко вступил с представителем партии "Блок Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко в конфликт, который перерос в драку. Такое заявление сделал народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео на своей станице в соцсети
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