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Всему виной "правки Лозового": депутаты устроили драку на телеканале
15.03.2018 21:01

Украинский народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко вступил с представителем партии "Блок Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко в конфликт, который перерос в драку. Такое заявление сделал народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео на своей станице в соцсети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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