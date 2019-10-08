 Перевернулся и вылетел на тротуар: в Киеве пьяный водитель авто устроил ДТП - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Перевернулся и вылетел на тротуар: в Киеве пьяный водитель авто устроил ДТП
08.10.2019 08:54
ДТП в Киеве - водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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