В администрации Соединенных Штатов Америки допускают возможность введения санкций в отношении Российской Федерации из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Интерфакс-Украина .

"Это то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду комментировать (эту тему - ред.)", - сказала она.

Нойерт указала, что Вашингтон и ряд его союзников уверены, что, скорее только, за отравлением Скрипаля стояла Российская Федерация.

"Вы говорите о соблюдении Россией (Конвенции о запрещении химического оружия - ред.), о соблюдении ею обязательств по договору, а использование химического оружия - нарушение договора", - пояснила она.

Как сообщал svodka.net, неизвестные поместили нервно-паралитическое вещество , которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля, в чемодан его дочери Юлии до ее вылета из Москвы в Лондон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира