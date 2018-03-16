В связи со смертью уличного торговца после полицейской погони в Мадриде произошли массовые беспорядки, в результате которых, по меньшей мере, 19 человек пострадали. Об этом сообщает El Pais .

Столкновения начались после того, как скончался уличный торговец, являвшийся выходцем из Сенегала. Согласно информации правоохранительных органов, он умер от сердечной недостаточности. Однако очевидцы рассказали, что до этого его преследовали полицейские. Мужчина успел добежать до своего дома, но упал около входа и умер до того, как прибыли медики.

После происшествия на улицы города вышли приблизительно 200 активистов и обвинили полицию в смерти торговца. Люди подожгли мусорные баки и припаркованные авто, они бросали камни в витрины, а также громили остановки. Позже беспорядки распространились из района Лавапьес дальше по Мадриду. Правоохранителям пришлось использовать резиновые пули.

Как сообщал svodka.net ранее, в Испании перед началом матча произошли столкновения между фанатами местного футбольного клуба "Атлетик" и российского "Спартака".

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