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|Сборная Украины завоевала шестую золотую медаль на Паралимпиаде
|16.03.2018 10:43
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Украинский спортсмен Виталий Лукьяненко выиграл шестую золотую медаль для сборной Украины на зимних Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба паралимпийского комитета Украины на своей странице в
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