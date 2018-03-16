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Сборная Украины завоевала шестую золотую медаль на Паралимпиаде
16.03.2018 10:43

Украинский спортсмен Виталий Лукьяненко выиграл шестую золотую медаль для сборной Украины на зимних Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба паралимпийского комитета Украины на своей странице в

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