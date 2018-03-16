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|Аннексия Крыма: Совбез ООН поддержал Украину
|16.03.2018 10:51
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В четверг, 15 марта, во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму многие страны выразили поддержку целостности Украины. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН.
"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметило незаконные действия РФ в Крыму", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что международное общество не забыло об аннексии полуострова.
"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - отметили в представительстве.
Как сообщал svodka.net ранее, Украина созвала специальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму.
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