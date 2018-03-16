Россия намерена дополнить свой черный список новой "группой американских деятелей", в ответ на недавние санкции США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщают РИА Новости.

По словам российского дипломата, Москва будет исходить из принципа паритета. Также Рябков отметил, что ответные санкции - не выбор и не метод России, но пойти на такой шаг вынуждает политика США.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", - заявил замглавы МИД РФ.

Кроме того он подчеркнул, что Россия не хочет разрывать отношения с США, и готова к стабилизации двусторонних отношений.

"Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", - отметил Рябков.

В этом контексте он призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения, "поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность".

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