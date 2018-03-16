ПриватБанк предупредил о появлении фейковых мошеннических аккаунтов в социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Представители ПриватБанка пояснили, что в настоящее время несколько фейковых аккаунтов в Instagram размещают рекламные ссылки, после перехода по которым пользователям предлагают зарегистрироваться и получить деньги.

В ходе регистрации пользователей просят ввести личные данные, а также информацию о счетах в ПриватБанке. В комментариях иные фейковые аккаунты пользователей сообщают, что им якобы уже зачислили указанные средства на карту ПриватБанка.

После этого финансовое учреждение призвало клиентов не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам свои персональные данные.

Как сообщал svodka.net.uа, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина планирует продать государственные Укргазбанк и ПриватБанк .

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