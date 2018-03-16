Российская Федерация сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества, о чем свидетельствует отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью BBC .

Он указал, что действительно Россия ведет третью мировую войну, однако гибридными методами.

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противиться фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - пояснил министр иностранных дел Украины.

Кроме того, Климкин считает, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация уже проводит массированную дезинформационную кампанию , а не просто планирует ее.

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