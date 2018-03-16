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- Климкин: Россия уже фактически начала третью мировую войну
|Климкин: Россия уже фактически начала третью мировую войну
|16.03.2018 11:41
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Российская Федерация сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества, о чем свидетельствует отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью BBC.
Он указал, что действительно Россия ведет третью мировую войну, однако гибридными методами.
"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противиться фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - пояснил министр иностранных дел Украины.
Кроме того, Климкин считает, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна.
Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация уже проводит массированную дезинформационную кампанию, а не просто планирует ее.
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