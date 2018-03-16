Новый глава Национального банка Украины Яков Смолий представил новую Стратегию дальнейших действий главного финансового ведомства страны, пишет РБК-Украина.

"Сегодня мы представляем Cтратегию Национального банка - дорожную карту, которой будем двигаться к цели в ближайшие годы. Мы считаем, что прозрачность нашей Стратегии - это залог понимания нашей деятельности и установление общественного доверия к ней", - отмечается в документе.

В свою очередь Смолий отметил: "Для нас - это переход к новой системе работы Нацбанка".

Согласно документу, цели Нацбанка будут считаться достигнутыми при следующих условиях:

достижении ценовой стабильности

обновлении банковского надзора, который будет соответствовать стандартам ЕС и полноценно работать

восстановлении кредитования (его уровень должен поддерживать экономический рост без риска для финансовой стабильности)

регулировка небанковского финансового сектора в соответствии с новой, эффективной моделью

отмена антикризисных валютных ограничений без угроз для финансовой стабильности

открытие пути для введения свободного движения капитала. рост вовлеченности населения к использованию финансовых услуг.

Стоит отметить, что также в ходе представления Стратегии будет презентована бета-версия нового сайта НБУ и обновленный логотип.

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