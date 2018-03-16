Украинский исполнитель, тренер проекта "Голос. Дети" Дмитрий Монатик, который больше известен под псевдонимом MONATIK, провел концерт в Минске. Во время мероприятия он упал со сцены, однако тут же поднялся и продолжил выступление. Соответствующее видео певец обнародовал на своей странице в социальной сети в Instagram.

"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - говорится в подписи к ролику.

Также MONATIK сопроводил запись хэштегами #УпалиВЛюбовь #УдарилисьВТанцы #ктоНеПадалТотНеПоднимался.

Как сообщал svodka.net ранее, глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров упал , споткнувшись во время восхождения на главную сцену российского форума под названием "Россия - страна возможностей".

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