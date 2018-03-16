Против бренда одежды жена Ким Кардашьян Канье Уэста был подан иск компанией Jordan Outdoor Enterprises. Об этом сообщает People .

Компания обвинила бренд в краже разработанного нею камуфляжного принта. В скандале оказались замешены и игроки NBA Леброна Джеймса и Unknwn, продвигающие одежду.

Еще в марте 2016 года представители Yeezy обратились к Jordan Outdoor Enterprises с запросом относительно их принта. Тогда истец представил все нужные документы, которые подтверждали лицензирование принта.

Несмотря на это, бренд Канье Уэста пренебрег документами, выпустив одежду с принтом, вошедшую в линейку Season 5.

Как сообщал svodka.net ранее, американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян, а также ее супруг Канье Уэст назвали свою дочь в часть одного из городов Соединенных Штатов Америки.

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