Кабинет министров Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter-аккаунте. "Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - отметил глава украинского правительства. Как сообщал svodka.net ранее, Министерство иностранных дел Украины разработало предложения по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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