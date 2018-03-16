Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили владельцев автомобилей о сложных погодных условиях, а также об опасностях, которые с ними связаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С субботы, 17 марта, по понедельник, 19 марта, из-за воздействия двух активных циклонов в Украине ожидаются сильный снег, метели, гололед и повышение снежного покрова.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Также 17 марта в Киеве и области ожидается сильный снег, увеличение толщины снежного покрова до 8-15 сантиметров. Также прогнозируются порывы ветра, метели, а на дорогах - гололедица.

Как сообщал svodka.net ранее, уже к концу текущей недели в Украину вернутся морозы .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира