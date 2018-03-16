Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готово погасить за счет средств государственного бюджета задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, которые осуществляют поставки на оккупированную территорию Донбасса. Речь об этом идет в законопроекте "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии", сообщают "Наші гроші".

Согласно документу, с 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии и будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП "Энергорынок" (в настоящее время дебиторская задолженность "Энергорынка" составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская - 28,1 млрд грн).

Поэтому в Минэнерго разработали пути ликвидации задолженности. Одним из них является погашение долга потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

Стоит отметить, что в представленных документах сумма задолженности не указана. Подтверждением долга будет заниматься межведомственная комиссия, созданная Кабинетом министров.

Помимо этого, одним из возможным путей решения является посто списание задолженности "Энергорынка" перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

Как сообщал svodka.net ранее, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что для снижения стоимости коммунальных услуг в Украине необходимо сократить потребление энергетических ресурсов .

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