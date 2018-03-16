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|В ресторане в центре Киева нашли мужчину с перерезанным горлом
|16.03.2018 13:48
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В пятницу, 16 марта, в ресторане быстрого питания Пузата Хата обнаружили мужчину с перерезанным горлом. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в
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