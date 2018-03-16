Погода, Новости, загрузка...
В ресторане в центре Киева нашли мужчину с перерезанным горлом
16.03.2018 13:48

В пятницу, 16 марта, в ресторане быстрого питания Пузата Хата обнаружили мужчину с перерезанным горлом. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить