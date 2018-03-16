Неполитические Сводки
- Луганский стрелок: 80-летний дедушка из ружья "вразумил" внука-боевика
- Авария на подъемнике в Грузии: очевидцы рассказали подробности
- Савченко призналась, почему у нее нет детей, и упрекнула власть: опубликовано видео
- Хоть камни с неба: удивительный рассказ о трансформации ситуации в Крыму
- Любвеобильный слоненок повалил туристку в грязь и посидел на ее коленях
|Польша упростит правила трудоустройства для украинцев
|16.03.2018 14:30
|
В Польше правительство разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые позволят упростить присутствие в стране трудовых мигрантов, в частности, из Украины, сообщает Польское Радио.
По полученным данным, главной целью изменений является упрощение трудоустройства иностранцев из-за восточной границы страны. Вместе с тем польские власти намерены изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких специальностей и профессий.
Стоит отметить, что новые положения должны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.
Напомним, в Польше либеральная миграционная политика, однако прохождение всех формальностей занимает длительное время. Поэтому предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира