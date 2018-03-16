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|Авария на подъемнике в Грузии: очевидцы рассказали подробности
|16.03.2018 15:12
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Свидетели чрезвычайного происшествия на грузинском курорте Гудаури рассказали подробности инцидента. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Mash.
"Мы наполовину успели поднялись наверх, когда произошла авария. Подъемник очень резко остановится и полетел вниз. Скорость была очень большая, не думал что канатная дорога может так быстро поехать. Через метров 70-100 мы резко остановились. По рации соседям сказали, что шесть подъемников налетели друг на друга", - рассказал зритель Антон.
В то же время его подруга Катя сообщила, что люди полтора часа не могли спуститься, пока спасатели вытаскивали людей с оборвавшихся подъемников.
"Потом с помощью веревок нас сняли", - отметила девушка.
По ее словам, пострадавших она не видела, поскольку их оперативно увезли с места происшествия.
Как сообщал svodka.net ранее, на грузинском курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали, по меньшей мере, десять человек.
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