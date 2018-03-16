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Порошенко посетил освобожденные от боевиков поселки на Донбассе
16.03.2018 15:54

Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденные Катериновку и Золотое в Луганской области. Об этом  сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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