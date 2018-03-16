В пятницу, 16 марта, полицейские сообщили подробности смертельного инцидента в кафе в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они двинулись к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи. Правоохранители установили его личность - это житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют", - говорится в сообщении.

На данный момент событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство.

По сообщению правоохранителей, причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал svodka.net ранее, в ресторане быстрого питания Пузата Хата обнаружили мужчину с перерезанным горлом.

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