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|Отравление Скрипаля: Польша присоединится к санкциям против России
|16.03.2018 16:08
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Власти Польши готовы присоединиться к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипача. Такое заявление сделал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, сообщает TVN 24.
"Что касается санкций, Польша поддержит такие действия. Конечно, двух стран для этого недостаточно, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил готовность поднять эту тему в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам, и эта тема была включена в план обсуждения", - отметил глава польского МИДа.
Вместе с тем он подчеркнул, что Варшава уверена - "российское государство приняло участие в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ и британской разведки Сергея Скрипаля".
По словам Чапутовича, "международное общество не должно остаться в стороне от этого вопроса и продемонстрировать смелость в отношении России".
Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения Сергея Скрипаля принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин.
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