Власти Польши готовы присоединиться к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипача. Такое заявление сделал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, сообщает TVN 24 .

"Что касается санкций, Польша поддержит такие действия. Конечно, двух стран для этого недостаточно, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил готовность поднять эту тему в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам, и эта тема была включена в план обсуждения", - отметил глава польского МИДа.

Вместе с тем он подчеркнул, что Варшава уверена - "российское государство приняло участие в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ и британской разведки Сергея Скрипаля".

По словам Чапутовича, "международное общество не должно остаться в стороне от этого вопроса и продемонстрировать смелость в отношении России".

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения Сергея Скрипаля принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин .

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