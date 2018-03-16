Крым является территорией Украины и там могут проходить только украинские выборы. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

"И все остальные выборы - это фейк. Попытки выдать желаемое за действительное. Кроме украинских, никаких других выборов там быть не может", - заявил украинский премьер.

Вместе с тем он напомнил, что президентские выборы в Украине календарно запланированы на март 2019 года.

Как сообщал svodka.net, представитель Евросоюза при Организации Объединенных Наций Жоао Вале де Алмейда сообщил, что Европейский союз не признает проведение выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму .

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