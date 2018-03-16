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|Елизавета II написала официальное письмо о статусе Меган Маркл в отношениях с принцем Гарри
|16.03.2018 17:55
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Королева Великобритании Елизавета II официально дала добро на брак своего внука принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Об этом Ее Величество заявила в письме к Тайному совету Великобритании, сообщает Harper's Bazaar.
"Мои лорды. Я объявляю о своем согласии на брак моего любимого внука принца Генри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рейчел Меган Маркл. Это согласие должно быть утверждено Большой печатью и внесено в записи Тайного совета", - говорится в документе.
Как сообщал svodka.net.uа, в 2018 году невеста британского принца Гарри Меган Маркл вместе с Елизаветой II, членами королевской семьи, дипломатами приняла участие в традиционном служении в Вестминстерском Аббатстве.
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