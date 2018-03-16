Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил на Донбассе, сообщает Интефакс-Украина.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил глава украинского государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что поставил перед командующим Объединенных сил задачу по укреплению Вооруженных сил Украины настолько, "чтобы они были не только обороноспособным, но и способными освободить оккупированные территории".

Справка: Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Ранее он проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году был командующим войсками оперативного командования Восток.

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