Россия усилила военное присутствие вдоль границы Украины. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время визита на Донбасс.

"Сейчас, на докладе генерал Забродский подробно доложил мне по усилению военного присутствия Российской Федерации вдоль границы, и продлению пребывания регулярных войск Российской Федерации на оккупированных территориях", - отметил украинский президент.

Он также заявил, что с 2014 года Москва разместила и реорганизовала свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное набег с севера и востока Украины.

"Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции...Благодаря тому, что в течение последних лет мы не просто существенно усилили, мы возродили украинскую разведку, важно что на Западе все больше осознают наконец угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей Европы", - подчеркнул Порошенко.

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