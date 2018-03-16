В интернете появился финальный трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности". Известно, что выход фильма ожидается 3 апреля этого года. Ролик за считанные часы набрал более друх миллионов просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В главных ролях в фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Крис Эванс, Джош Бролин и Крис Хемсворт.

Сюжет ленты построен на истории о борьбе супергероев с титаном Таносом - новой угрозой из космоса. Главной целью межгалактического тирана является получение с помощью артефактов невиданной силы, дающей возможность менять реальность по своему желанию.

Как сообщал svodka.net ранее, видео про новую часть "Мстителей" было презентовано для пользователей и за последующие сутки ролик просмотрели люди более 230 миллионов раз, установив новое достижение.

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