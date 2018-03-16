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Штаб АТО: Перемирие на Донбассе соблюдается в полной мере
16.03.2018 18:59

По состоянию на 18:00 пятницы, 16 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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