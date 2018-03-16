По состоянию на 18:00 пятницы, 16 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира