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Названа окончательная сумма, которую потратят на перепись населения
08.10.2019 16:00
В Минфине назвали окончательную сумму, которую потратят на перепись населения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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