В пятницу, 16 марта, в Мариуполе погибло двое мужчин погибли на четвертой доменной печи металлургического комбината "Азовсталь". Об этом сообщает локальный сайт 0629. Известно, что погибшими оказались 41-летний и 42-летний работники комбината. Трагедия произошла в доменном цехе. Согласно сообщению пресс-службы "Метинвеста", ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились колошниковым газом. Пострадавшим немедленно оказали первую помощь. Однако когда врачи прибыли на место происшествия, они констатировали смерть мужчин. На предприятии работает комиссия, которая установит обстоятельства инцидента, а также следственно-оперативная группа. Как сообщал svodka.net ранее, в Кировоградской области погибли трое маленьких детей в возрасте от одного до четырех лет во время пожара в одноэтажном доме в селе Верблюжка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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