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|Сенцов рассказал, что в российской колонии у него крошатся зубы и выпадают волосы
|16.03.2018 22:00
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В пятницу, 16 марта, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олега Сенцов прислал письмо сестре, в котором написал, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.
Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в
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