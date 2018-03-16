В пятницу, 16 марта, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олега Сенцов прислал письмо сестре, в котором написал, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в

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