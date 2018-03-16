В начале весны мы не получаем в должной мере полезные вещества,
витамины и микроэлементы, а "старые" запасы истощились. Медики
называли ряд симптомов, которые говорят об авитаминозе,
сообщает 24tv.ua.
Признаки авитаминоза
Нехватка витамина С - это частые простудные заболевания,
кровоточивость десен, расслоение ногтей, общая утомляемость.
В основном на первом месте - нехватка витамина С. Он отвечает за
иммунитет, следовательно как раз на период начала весны приходится
значительная волна простудных заболеваний (плюс сырая погода).
Также этот витамин "отвечает" за кроветворение и обмен веществ,
следовательно из-за нехватки витамина С мы можем набирать лишние
килограммы,
- пояснила диетолог.
Нехватка витаминов группы В - усталость, сонливость, депрессия,
трещинки в уголках рта, выпадение волос, сухость кожи. Также они
ответственны за умственную деятельность.
Чаще только из группы витаминов В бывает нехватка В₉,
ответственного за кроветворение и функционирование нервной системы,
следовательно его недостаток как раз и вызывает то усталое,
апатичное состояние организма.
Витамин D - на третьем месте по недостаче. Он синтезируется кожей
под воздействием солнечных лучей, следовательно зимой он
производится значительно меньше. Этот витамин отвечает за усвоение
кальция, который в свою очередь ответственный за функционирование
костной ткани - вот почему на февраль-март, особенно у людей
пожилого возраста, часто случаются переломы в результате падения,
проявления остеопороза.
Сухость и потрескивание локтей - свидетельствует о нехватке
жирорастворимых витаминов - А, D, E.
К авитаминозу также относится и нехватка микроэлементов, чаще
только - цинка и меди. Сухость кожи и выпадение волос- тоже "их"
симптом.
Если хотя бы несколько из этих признаков беспокоят вас - стоит
улучшить свой рацион, чтобы предотвратить усиление авитаминоза.
Если чувствуете себи из рук вон плохо - обратитесь к врачу.
В чем находятся нужные витамины:
Витамин А есть: в корнеплодах, особенно моркови, яичном желтке,
сливочном масле.
Источники витамина С: квашеные продукты - капуста, помидоры,
огурцы. В частности, в капусте - ударная доза витамина С, а также
там есть бактерии молочной кислоты, которые поддерживают микрофлору
кишечника, а именно там производится 80% нашего иммунитета. Еще в
квашеной капусте есть витамин U, который благоприятно влияет на
слизистую оболочку желудка. Также источники витамина С - киви (2
штуки содержат суточную норму этого витамина), цитрусовые и все
виды капусты.
Источники витаминов группы В: каши, сезонные корнеплоды, красный
перец, яблоки, укроп, петрушка.
Витамином D богаты жирные сорта морской рыбы, сливочное масло,
икра, яичные желтки. А вот в морепродуктах, выращенных не на
свободе, этого витамина значительно меньше.
Витамин Е содержат все масла, в том числе и обычное
подсолнечное.
Витаминный рацион
Общие рекомендации диетолога в борьбе с авитаминозом - спланировать
свой рацион так: 50% - свежие овощи и фрукты или соленые,
цитрусовые, киви, капуста, пророщенные зерна (любые - пшеница,
гречиха).
В консервации много соли, которая провоцирует процессы в организме,
в результате чего "прыгает" давление, а также - избыток соли мешает
усвоению других микроэлементов.
Еще 25% рациона - должны составлять вареные крупы. Еще 25% -
качественное мясо, рыба, кисломолочные продукты, яйца. Причем рыба
- жирная морская, 2-3 раза в неделю, яйца - до 5 штук в неделю,
масло - 25-30 граммов в сутки, орехов - граммов 40. Кисломолочных
продуктов взрослому человеку довольно 100-150 миллилитров в
сутки.
Кофе, чай и другие кофеиносодержащие напитки мешают усваиваться
витамину С. Поэтому при утомляемости, сонливости, слабости эти
напитки лучше ограничить. А заменить их отваром шиповника -
рекордсмен по содержанию витаминов, или компот из сухофруктов без
сахара.
Свежевыжатые соки, фреши и смузи также богаты витаминами, но
употреблять их стоит не более стакана в сутки, 150-200 миллилитров.
По мнению врачей, лучше съесть свежий фрукт.
Витаминные комплексы следует назначать после печеночных проб и
биохимического анализа крови. Потому что если есть нарушения работы
печени или признаки дисбактериоза, например, то можно нанетси
мультивитаминами организму вред.
Как сообщал svodka.net, группа исследователей из Китая пришла
к выводу, что регулярное употребление перца чили приводит к
долголетию.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира