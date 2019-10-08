 Переговоры по Brexit оказались под угрозой срыва после разговора Джонсона с Меркель - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Переговоры по Brexit оказались под угрозой срыва после разговора Джонсона с Меркель
08.10.2019 18:07
Переговоры по выходу Великобританией из ЕС оказались под угрозой срыва после разговора Джонсона с Меркель Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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