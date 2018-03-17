В пятницу, 16 марта, в Словакии пассажирский поезд врезался в стоявший на путях локомотив и частично сошел с рельсов, пострадали как минимум 18 человек, в том числе ребенок, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что между пострадавших, трое пассажиров получили серьезные травмы.

По данным источника, случай произошел в пригороде Братиславы, близко от станции Пезинок в час пик, следовательно в поезде было много пассажиров.

По словам главы железнодорожной компании Словакии Филиппа Глубоцкого, жизни пострадавших уже ничего не угрожает, всем была оказана адекватная медицинская помощь, и сейчас пассажиры переправлены туда, откуда они могут продолжить свое путешествие.

Кроме этого, на месте проишествия работают спасатели, причина пока не известна.

Как сообщал svodka.net, в США пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом в штате Южная Каролина, в результате чего травмировалось более полусотни человек.

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