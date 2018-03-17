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|Непогода в Украине: 19 населенных пунктов остались без электричества
|17.03.2018 10:44
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По состоянию на 17 марта, в Украине в результате сильного ветра и обильных осадков в виде снега из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"17 марта из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега) сработали системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов уже привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал svodka.net ранее, на ближайших выходных, 17 и 18 марта, в Украине вновь похолодает.Нова начнет "давить" воздушная масса арктического происхождения и снижать температуру воздуха до -10,-12, а на северо-востоке до -12, -16 градусов мороза", - отметила синоптик. А с юго-запада идет циклон с сильными осадками.
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