Синоптики рассказали, что погоду на большей части территории Украины в ближайшие сутки будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что в 18 марта в Украине почти во всех областях ожидается снег. А в Карпатах прогнозируют очень сильный снег.

На дорогах Украины предупреждают о гололедице. Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья 15-17 градусов, днем 6-11 градусов мороза. А в южной части и кое-где на Закарпатье ночью ожидается 1-6 градусов мороза, днем около 0 градуса. На побережье морей и в Приазовье кое-где 2-4 градуса тепла. В Крыму ночью 5-10 градуса тепла, днем 13-18 градусов.

В Киеве в ночь на воскресенье будет небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 10-12 градусов мороза, 8-10 градуса мороза.

В ночь на понедельник, 19 марта, будет снег, метели, снежные заносы. В Приазовье мокрый снег, кое-где гололед. В центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Днем в восточных, Полтавской и большинства северных областей также прогнозируют снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья до 16 градусов мороза. На побережье морей 2-7 градусов мороза. Днем в большинстве областей 3-8 градусов мороза, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Кроме этого, в Киеве 19 марта ночью ожидается умеренный снег, днем - небольшой. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем 5-7 градусов мороза.

Как сообщал svodka.net ранее, за неделю в Европе в результате непогоды погибли как минимум 60 человек .

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