Неполитические Сводки
|В Кабуле взорвали автомобиль: есть погибшие
|17.03.2018 14:14
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В субботу, 17 марта, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщает УНН.
Стоит отметить, что автомобиль взорвался около здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик.
По данным источника, из сотрудников никто не пострадал.
Кроме этого, по неподтвержденной информации, именно компания была целью терористической атаки.
Как сообщал svodka.net, в столице Украины на Броварском проспекте около станции метрополитена "Лесная" группа неизвестных бросила две гранаты, которые впоследствии взорвались. Вследствие взрыва сгорел автомобиль марки Toyota Camry, а злоумышленники скрылись с места инцидента.
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