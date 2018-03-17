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|Из Украины выдворили криминального авторитета из Молдовы
|17.03.2018 14:43
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В субботу, 17 марта, сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Государственной миграционной службой выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в городе Хмельницкий, сообщает Корреспондент.
По данным СБУ, молдованин пытался создать в украинском городе организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.
"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", пользуясь поддержкой в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", - отметили в СБУ.
Кроме этого, после всех проведенных мероприятий криминальному авторитету запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.
Как сообщал svodka.net ранее, в городе Вышгород Киевской области был задержан российский криминальный авторитет Заур Домбаев, который более известен по прозвищу Хасан.
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