В субботу, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном продвижении операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии, добавив, что ввод войск может начаться в любой момент. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Согласно словам Эрдогана, участники антитеррористической операции находятся на подступах к городу Африну.

"Ввод войск может начаться в любой момент. Сообщение о взятии города может поступить в любую минуту", - сообщил Эрдоган.

Президент добавил, что с начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано уже 3569 террористов. Кроме того, Эрдоган обрушился с критикой на партнеров из стран Запада.

"Турция прекрасно осознает истинное положение дел, и в курсе лживости заверений. Налицо массовые поставки оружия и боеприпасов на север Сирии. Будьте искренны. Турция готова сотрудничать с партнерами, которые действуют открыто, а те, кто не честен, пусть пеняет на себя", - сказал он.

Также президент обвинил "друзей с Запада" в поддержке плана террористов по созданию линии обороны в сирийском Африне.

"Все эти туннели в освобожденных от террористов районах Сирии были прорыты благодаря поддержке, оказанной им псевдо-друзьями Турции с Запада. Представьте себе, что тоннели были прорыты с таким расчетом, чтобы по ним могли проезжать даже грузовики. На складах террористов обнаружены самые различные виды вооружения. Все они были передано боевикам странами, которые позиционируют себя друзьями Анкары", - констатировал турецкий лидер.

Как сообщал svodka.net, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может провести новые антитеррористические операции в Сирии.

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