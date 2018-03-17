В субботу, 17 марта, в США умер 37-летний хакер Адриан Ламо, известный передачей информации, благодаря которой арестовали американского солдата Челси Мэннинг - информатора Wikileaks. Об этом сообщает BBC .

Известно, что следователь из округа Седжвик в Канзасе подтвердил изданию смерть известного хакера, но причины пока не сообщают.

"С большим сожалением и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям Адриана, что он умер. Яркий ум и сострадательная душа ушли от нас, он был моим любимым сыном", - написал его отец Марио в соцсети.

Как известно, во время онлайн переписки Мэннинг доверилась Ламо и рассказала о конфиденциальных военных материалах, которые отправила Wikileaks. В беседе с британскими СМИ в 2011 году он сообщил, что решение сдать властям Челси Мэннинг было вынужденным. Он также добавил, что будет жалеть, если она получит жестокий приговор.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж назвал хакера "мелким мошенником и предателем". Американского солдата Мэннинг приговорили к 35 годам лишения свободы за "слив" сайту Wikileaks тысяч дипломатических депеш и военных материалов. Позже тогдашний президент Барак Обама смягчил приговор и в мае 2017 года, после семи лет заключения она вышла из тюрьмы.

Отмечается, что утечка более 700 тысяч дипломатических сообщений и военных отчетов из Афганистана и Ирака стала одной из самых масштабных в истории США. По словам Мэннинг, служившей в 2010 году в Ираке в качестве эксперта разведки, она надеялась, что эти документы изменят мир и начнут дискуссию относительно международной и военной политики США.

Как сообщал svodka.net ранее, хакеры атаковали серверы правительства ФРГ и похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу Brexit, а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью.

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